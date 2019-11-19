عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل وإصابة 53 جنديا في معارك شرق مالي

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

الخليج 365

أعلن الجيش في مالي أن 24 جنديا قتلوا وأصيب 29 آخرين في معارك وقعت في شرق البلاد التي تشهد تدهورا أمنيا مستمرا.



وقال الجيش إنه في خضم عملية مشتركة للقوات المالية والنيجيرية ضد المسلحين تعرّضت دورية لهجوم في تابانكورت، ودارت اشتباكات على خلفيته أسفرت عن مقتل 18 إرهابيا أيضا.

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ولفت إلى القبض على نحو مئة مشتبه به خلال المعارك في عهدة القوات النيجيرية.

وكان قد أعلن في بيان سابق أنه تلقى دعما من القوات النيجرية وقوة برخان الفرنسية لمكافحة الإرهابيين.

وتشهد المناطق الحدودية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو مواجهات دامية بين جيوش هذه البلدان الثلاثة من جهة والإرهابيين من جهة ثانية.

ويأتي اشتباك الاثنين بعد هجومين للإرهابيين أوقعا نحو مئة جندي مالي خلال شهر.