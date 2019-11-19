اليوم.. انطلاق فعاليات منتدى القاهرة للعلوم بالمركز القومي للبحوث

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يستضيف المركز القومي للبحوث، اليوم الثلاثاء، النسخة الأولى من "منتدى القاهرة للعلوم: دبلوماسية العلوم والتطورات الحديثة في علم البيولوجي" لمدة 3 أيام، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويبحث المنتدى، التطورات الحديثة في مجال التنوع البيولوجي وحماية البيئة والموارد الطبيعية ودور التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا النانو والذكاء الاصطناعي في علم البيولوجي.

ومن أهم محاور المنتدى محور دبلوماسية العلوم وأهمية الهيئات البحثية الدولية كأداة مهمة لدبلوماسية العلوم وللتقريب بين الدول، كما أن المنتدى يعد منصة علمية عالمية للتبادلات الملهمة بين العلماء من جميع أنحاء العالم ومن جميع التخصصات الفرعية لعلم البيولوجي - وخارجها - من أجل تعزيز البحوث البيولوجية عبر هذه التخصصات.

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ومن المقرر، أن يقدم المنتدى للباحثين البارزين والعلماء الشباب من جميع أنحاء العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، منصة لتبادل المعلومات واستكشاف مجالات التعاون الممكنة ووضع مقترحات لحل المشاكل المشتركة القائمة.

وقال رئيس المنتدى الدكتور مؤمن سيد حنفي إن المنتدى يشارك فيه حوالي 200 مشترك؛ منهم حوالي 25 أستاذًا من ألمانيا وإيطاليا وبولندا والهند والأردن وتونس وأوكرانيا؛ متخصصين في جميع أفرع علم البيولوجي التي تخدم التنمية المستدامة في مصر، وذلك لتبادل الخبرات والتعاون والتعريف بأحدث الأبحاث والتقنيات في هذا المجال.

وأضاف أنه سيتم تخصيص جلسة لعرض أهداف التنمية المستدامة الـ17 (SDGs) التي حددتها الأمم المتحدة في عام 2015 وكيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمويل العلوم والدبلوماسية العلمية، ودور منظمات البحث العلمي.