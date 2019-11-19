اليوم.. بيت المعمار المصري ينظم ندوة "اختبارات القدرات لتعليم المعماري"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

ينظم بيت المعمار المصري، التابع لصندوق التنمية الثقافية، ندوة بعنوان "اختبارات القدرات لتعليم المعمارى"، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساءً.

تأتي الندوة بحضور الباحثة الدكتورة إيناس الجزار، حيث تتحدث عن العلاقة بين تحديات السنة الأولي في التعليم المعمارى وقدرات الطالب، كما تطرح نقاشاَ حول جدوى استخدام اختبارات القدرات للكليات العملية، وهل هي وسيلة لقياس الاستعداد أم طريقة للاستبعاد.

جدير بالذكر، أن بيت علي لبيب أو دار الملاطيلي أو بيت المعمار المصرى هو بيت أثرى عرف باسم ناظره المشرف عليه على أفندى لبيب، بينما أنشأه الشريف عمر الملاطيلى وشقيقه إبراهيم فى أواخر القرن الثامن عشر.

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يقع المنزل فى درب اللبان بقسم الخليفة ويتبع منطقة آثار جنوب القاهرة، يوجد بداخل المنزل "بيت المعمار المصرى" وهو أحد مراكز الإبداع الفنية التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة.

يعود طراز البيت إلى الطراز العثماني (التركي) المتأثر بالعمارة اللملوكية التقليدية، ويعتبر ضمن أجل البيوت "الإسلامية" بالقاهرة، ويقع في منطقة من أثرى مناطق القاهرة التاريخية.

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