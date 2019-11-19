سعد الحريري يعيد بث فضائية المستقبل من جديد

أعاد سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الاعمال إعادة إطلاق العمل بتلفزيون المستقبل بشكل سريع مواكبة للأحداث السياسية التي يشهدها لبنان. بشكل سريع مواكبة للأحداث السياسية التي يشهدها لبنان. كما انه بدا بالفعل العمل في الاستعداد التقني لإعادة البث وتجهيز الاستديوهات المخصصة للأخبار والبرامج السياسية

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