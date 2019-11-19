كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة توجه ضربة قاسية للتعاون الروسي الإيراني في منشأة نووية سرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، خطوة من شأنها القضاء على التعاون الروسي والأوروبي مع إيران بشأن منشأة "فوردو"، النووية الإيرانية.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن واشنطن ستوقف العمل بالإعفاءات من العقوبات المتعلقة بمنشأة فوردو، التي كانت سرية في السابق، وكان من المفترض أن تتحول إلى مركز للبحوث المدنية بموجب اتفاق عام 2015 النووي لإيران مع الدول الست الكبرى.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، قال بومبيو، إن إعلان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، استئناف النشاط في فوردو، يعتبر خطوة من ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها طهران للضغط على الأوروبيين لدفعهم للوفاء بوعود التخفيف من العقوبات، مشددًا على أنه على إيران أن توقف نشاطاتها هناك في الحال، لأنه لا يوجد سبب شرعي لإيران لاستئناف التخصيب.

وشدد الوزير الأمريكي على أن الكمية الصحيحة من اليورانيوم المخصّب لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم هي صفر.