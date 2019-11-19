السودان والبحرين يتفقان على تعزيز التعاون الثنائي

اتفق السودان والبحرين على تقوية وتنشيط التعاون الثنائي، وعقد لجان التشاور السياسي بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما بما يعود بالمصلحة لشعبيهما.

جاء ذلك خلال لقاء الوكيل المساعد للشؤون السياسية بوزارة خارجية السودان إلهام إبراهيم والقائم بأعمال سفارة المملكة بالخرطوم عبدالله ربيعة سعيد ربيعة.

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وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين السودان ومملكة البحرين وتنسيق المواقف بين الخرطوم والمنامة على الصعيد الدولي والإقليمي.

وثمن المسؤولان العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها في جميع المجالات، مع الإشارة إلى الجالية السودانية المتميزة في البحرين التي تسهم بدورها في تعزيز وتقوية العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وأعربت وكيلة الخارجية السودانية عن شكرها للمملكة على الدعم الذي تقدمه لبلادها، كما قدمت شرحا عن تطورات الأوضاع في البلاد بعد تشكيل الحكومة الانتقالية.

وشددت على أن السودان يسعى لمعالجة الأزمة الاقتصادية ورفع اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وإعفاء الديون بما يفسح المجال لتشجيع الاستثمارات الخارجية وإدماجه في الاقتصاد العالمي.