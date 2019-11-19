شكرا لقرائتكم خبر عن المبارك يعتذر عن رئاسة الحكومة الكويتية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الكويت)

فيما أعفى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس (الإثنين) وزيري الدفاع والداخلية من مهامهما في حكومة تصريف الأعمال، اعتذر جابر مبارك الحمد الصباح عن عدم قبوله إعادة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، بعد وقت قصير من صدور أمر أميري بتعيينه في هذا المنصب (الإثنين)، بحسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية أن أمير البلاد استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء السابق ناصر الأحمد الصباح في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة. وأوضحت الوكالة أن أمير البلاد أصدر أمرا بإعفاء وزيري الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، والداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح من مهام تصريف شؤون وزارتيهما، بعد قبول استقالة الحكومة الأسبوع الماضي.

وأفادت بأن أمير الكويت أعاد تعيين الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا للوزراء، وطلب منه تشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومته السابقة المستقيلة، إلا أن الأخير اعتذر.

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وكلف أمير الكويت وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتصريف شؤون وزارة الدفاع، بينما كلف أنس خالد الصالح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتصريف شؤون وزارة الداخلية، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وقبل أمير البلاد استقالة الحكومة الخميس الماضي، بعد يومين من تقديم مجلس الأمة طلبا لحجب الثقة عن وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح.

واستجوب النواب الشيخ خالد الصباح في مزاعم عن إساءة استغلال سلطات منصبه، وهي تهم نفاها.

وأعلنت وزيرة الأشغال العامة استقالتها يوم الجمعة، بعد أن استجوبها مجلس الأمة بشأن ضرر وقع في سد بعد هطول أمطار غزيرة.