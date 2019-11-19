«الشرعية»: احتجاز السفينة الكورية يهدد الملاحة الدولية

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جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة) ندد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي باحتجاز مليشيا الحوثي سفينة كورية جنوبية وزورقين مرافقين لها قبالة جزيرة كمران. وحذر في لقاء مع سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن وونج بارك أمس (الإثنين) من أن التصعيد الحوثي في البحر الأحمر يشكل تهديدا خطيرا لحرية الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر ويتنافى مع اتفاق ستوكهولم الذي ترعاه الأمم المتحدة. وقال الحضرمي إن هذه الممارسات الاستفزازية وغير القانونية ستؤثر سلبا على حرية الملاحة الدولية وخطوط التجارة العالمية في البحر الأحمر، لافتا إلى أن احتجاز السفينة جاء في ظل سريان اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة. وطالب بالإفراج الفوري عن السفينة والزورقين المرافقين لها وطاقمهما بالكامل في أسرع وقت، داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة مثل هذه الممارسات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

ندد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي باحتجاز مليشيا الحوثي سفينة كورية جنوبية وزورقين مرافقين لها قبالة جزيرة كمران. وحذر في لقاء مع سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن وونج بارك أمس (الإثنين) من أن التصعيد الحوثي في البحر الأحمر يشكل تهديدا خطيرا لحرية الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر ويتنافى مع اتفاق ستوكهولم الذي ترعاه الأمم المتحدة. وقال الحضرمي إن هذه الممارسات الاستفزازية وغير القانونية ستؤثر سلبا على حرية الملاحة الدولية وخطوط التجارة العالمية في البحر الأحمر، لافتا إلى أن احتجاز السفينة جاء في ظل سريان اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة. وطالب بالإفراج الفوري عن السفينة والزورقين المرافقين لها وطاقمهما بالكامل في أسرع وقت، داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة مثل هذه الممارسات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

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