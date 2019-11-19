شكرا لقرائتكم شاهد فتاة إيرانية تمزق صورة خامنئي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تداول ناشطون مقطع فيديو لفتاة إيرانية وهي تمزق صورة للمرشد الإيراني، علي خامنئي، وسط تصفيق المتظاهرين.

وفي مقطع فيديو آخر، هتف متظاهرون الموت لخامنئي.

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كما وثق فيديو اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن الإيرانية في محافظة كرمانشاه.

وانتشرت الاحتجاجات عبر الجمهورية الإسلامية منذ الجمعة، وحذر الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، بأنه سيتخذ إجراء إذا لم تهدأ الاضطرابات التي أشعلها رفع أسعار البنزين.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن النيران أُضرمت في 100 بنك وعشرات المباني والسيارات.