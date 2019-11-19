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العراق.. محتجون غاضبون يغلقون مدخل ميناء ام قصر في البصرة
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
أغلق محتجون عراقيون، اليوم مدخل ميناء "أم قصر" القريب من البصرة، ومنعوا الموظفين والشاحنات من دخوله، مما أدى إلى تراجع العمليات بنسبة 50 بالمئة.
وذكر مصدران عراقيان، أنه في حالة استمرار الحصار حتى بعد الظهر، فإن العمليات "ستتوقف كليا"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
يذكر أنه سبق إغلاق مداخل الميناء في الفترة ما بين 29 أكتوبر حتى التاسع من نوفمبر، مع استئناف وجيز للعمليات بين السابع والتاسع من نوفمبر.
ويستقبل ميناء أم قصر، وهو الميناء الرئيسي للعراق على الخليج، شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر، لبلد يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الغذاء.
وقال متحدث حكومي في ذلك الحين، أن الحصار كبد البلاد أكثر من 6 مليارات دولار في الأسبوع الأول فقط من إغلاق الميناء.
وتشهد بغداد ومدن جنوبية أخرى إضرابا عاما، أعاد الزخم إلى الحراك الشعبي المتواصل منذ أسابيع للمطالبة بـ"إسقاط النظام".
وتوقف العمل، الأحد، في غالبية المدن في جنوب العراق، من البصرة وصولا إلى الكوت والنجف والديوانية والحلة والناصرية، حيث أغلقت الدوائر الحكومية والمدراس، بحسب "فرانس برس".
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