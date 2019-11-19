الأردن يحذر من خطورة التغيير في الموقف الأمريكي إزاء المستوطنات الإسرائيلية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:12 صباحًا, 19 نوفمبر 2019 م المنطق - الرياض حذرت الحكومة الأردنية اليوم من خطورة تغيير الولايات المتحدة الأمريكية موقفها إزاء المستوطنات وأثره على جهود تحقيق السلام في وقت تواجه فيه العملية السلمية تحديات غير مسبوقة نتيجة السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تقتل كل فرص حل الصراع.

وعدّ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة خرقًا للقانون الدولي وقرارت الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن 2334، مجددًا موقف بلاده الثابت والراسخ في إدانة المستوطنات الإسرائيلية.

وأوضح أن المستوطنات إجراء أحادي مدان مرفوض يقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل في المنطقة، مؤكدًا عدم شرعية المستوطنات التي يجمع المجتمع الدولي على إدانتها.

وشدد أن تكريس الاحتلال وظلمه وخرق قرارات الشرعية الدولية لن يحققا سلامًا، ولن يضمنا أمنًا واستقرارًا، مبينًا أهمية التحرك الدولي العاجل والفاعل لحماية ما تبقى من فرص السلام على أساس حل الدولتين قبل أن تجعله الانتهاكات الإسرائيلية وما تسعى لفرضه من حقائق على الأرض مستحيلًا.

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