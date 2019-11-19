شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مقتل ثلاثة أشخاص بإطلاق نار في ولاية أوكلاهوما الأمريكية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:00 صباحًا, 19 نوفمبر 2019 م المناطق - وكالات قتل ثلاثة أشخاص اليوم إثر إطلاق نار خارج إحدى المحال بمدينة دنكان بولاية أوكلاهوما جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح قائد الشرطة داني فورد أن إطلاق النار وقع خارج المتجر الواقع على بعد حوالي 75 ميلًا من أوكلاهوما سيتي عاصمة الولاية.

وأفادت السلطات بأن المشتبه فيه من بين القتلى، وأغلقت المدارس في المنطقة بشكل مؤقت بانتظار إعلان الشرطة المحلية عدم وجود تهديدات، مفيدةً أن التحقيقات مستمرة حول دوافع الحادثة.

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