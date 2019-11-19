مقتل وإصابة 53 جنديا في معارك شرق مالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش في مالي أن 24 جنديا قتلوا وأصيب 29 آخرين في معارك وقعت في شرق البلاد التي تشهد تدهورا أمنيا مستمرا.

وقال الجيش إنه في خضم عملية مشتركة للقوات المالية والنيجيرية ضد المسلحين تعرّضت دورية لهجوم في تابانكورت، ودارت اشتباكات على خلفيته أسفرت عن مقتل 18 إرهابيا أيضا.

ولفت إلى القبض على نحو مئة مشتبه به خلال المعارك في عهدة القوات النيجيرية.

Advertisements

وكان قد أعلن في بيان سابق أنه تلقى دعما من القوات النيجرية وقوة برخان الفرنسية لمكافحة الإرهابيين.

وتشهد المناطق الحدودية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو مواجهات دامية بين جيوش هذه البلدان الثلاثة من جهة والإرهابيين من جهة ثانية.

ويأتي اشتباك الاثنين بعد هجومين للإرهابيين أوقعا نحو مئة جندي مالي خلال شهر.