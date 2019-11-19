سانشو يقرب نيمار من العودة إلى برشلونة

ينوي باريس سان جيرمان الفرنسي، الدخول في منافسة على ضم الإنجليزي جادون سانشو، جناح بروسيا دورتموند الألماني، والمطلوب من عدة أندية إنجليزية، وهو الأمر الذي يعني اقتراب البرازيلي نيمار مهاجم الفريق الباريسي من العودة لصفوف برشلونة الإسباني.

وأوضحت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أن سان جيرمان سينافس مانشستر يونايتد على الظفر بخدمات سانشو، من أجل أن يكون بديلا لنيمار، الساعي للعودة لصفوف برشلونة، والذي غادره في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.

نيمار كان يرغب في العودة لبرشلونة الصيف الماضي، بعدما شعر بعدم قدرة سان جيرمان على المنافسة أوروبيا، غير أن الطلبات التعجيزية للنادي الباريسي أفشلت آماله، وإن كان برشلونة وعلى لسان إيريك أبيدال لا يزال متمسكا بأمل ضم اللاعب بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب الصحيفة، فإن سانشو يُعد الهدف الأول للفريق الفرنسي، كي يكون ثنائيا شابا مع الصاعد الآخر، كيليان مبابي.



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وكان نادي بروسيا دورتموند قد أعلن عبر مديره الرياضي، ميشيل زورك، أن فرص رحيل سانشو عن صفوف الفريق واردة بشدة في الموسم المقبل.

وستحاول إدارة النادي الألماني تحقيق استفادة مالية من الصفقة عبر طلب مبلغ كبير، وصل بحسب ما نشرته الصحافة الألمانية إلى 140 مليون يورو، لتكرار الاستفادة المالية التي تحققت عند بيع الفرنسي عثمان ديمبلي إلى برشلونة الإسباني في صيف 2017 مقابل 105 ملايين يورو.

وكانت تقارير في الصحافة الإنجليزية قد أكدت أن سانشو قد قرر الرحيل عن دورتموند في نهاية الموسم الحالي، على خلفية الأزمات التي نشبت مؤخراً بينه وبين إدارة النادي.

وتعرض سانشو لعقوبة مادية قيمتها 100 ألف يورو من قبل النادي الألماني واستُبعد من مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ عقب العودة متأخراً بعد العطلة الدولية الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن يتم استبداله مبكرا في مباراة الكلاسيكو الألماني ضد بايرن ميونيخ.

ويأتي هذا في الوقت الذي يضع فيه أكثر من نادٍ عينه على خدمات الدولي الإنجليزي، وعلى رأسها ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد في إنجلترا وريال مدريد الإسباني.

تجدر الإشارة إلى أن سانشو لم يسجل أي هدف مع دورتموند منذ قرابة شهرين، وتحديداً منذ التعادل 2 - 2 مع آينتراخت فرانكفورت في 22 سبتمبر/أيلول الماضي في الجولة الخامسة للدوري الألماني.