الجيش الليبي يقصف مستودعات أسلحة للمليشيات في مصراتة

أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، قصف مستودعات تخزين أسلحة وذخائر للمليشيات المسلحة بمقر الكلية الجوية في مصراتة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "إن الغارات شنت بعد ورود معلومات استخباراتية عن استجلاب أسلحة وذخائر تم تخزينها بمقر الكلية، ما دفع لاستهداف المستودعات التي تم تخزين الذخائر بها وتدمير الأهداف بنجاح".

وتقع الكلية الجوية في مدينة مصراتة على بعد 250 كيلومترا شرقي طرابلس، ويوجد داخل نطاقها مطار مصراتة الدولي، وهو الوحيد العامل في الغرب الليبي بعد إغلاق مطار معيتيقة بطرابلس قبل أكثر من شهرين.

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وكان الجيش قد أعلن، الإثنين، استهداف مخازن ذخيرة في مناطق الكريمية والسواني والعزيزية وغريان ووادي الربيع وعين زارة وصلاح الدين في ضواحي العاصمة طرابلس.



وقال الجيش: "قواتنا المسلحة العربية الليبية تواصل برجالها وأبطالها أداء مهمتها في القضاء على المليشيات الإرهابية والعصابات المسلحة في مختلف جبهات القتال".

وأشار إلى استمرار الضربات الجوية في قاعدة القرضابية الجوية بمنطقة سرت، وتشمل قاعدة القرضابية الجوية، غرفة عمليات عسكرية تستخدم للتحكم في الطائرات المسيرة، وبعض المواقع تستخدم للتخزين وإخفاء الطائرات المسيرة وملحقاتها من الهوائيات ووسائل القيادة الجوية.

وتقدمت الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي على مختلف المحاور بعد السيطرةِ على تحصينات جديدة للمليشيات في محور العزيزية ووادي الربيع.