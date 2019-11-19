مبعوث أمريكي: إيران تنفق الأموال لتسفك الدماء في الشرق الأوسط

كشف المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران بريان هوك، الثلاثاء، أن إيران تنفق الأموال على مليشيا حزب الله لتسفك الدماء في الشرق الأوسط.

وأكد المبعوث الأمريكي أن بلاده تدعم الشعب الإيراني في مطالبه.

وأشار إلى أن ضباطا من مليشيا حزب الله يعملون مع الحوثيين في اليمن.

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وقد كشفت وزارة الخارجية الأمريكية النقاب عن اختلاس الرئيس الإيراني حسن روحاني 4.8 مليار دولار من صندوق سيادي لتمويل الأنشطة الإرهابية.

وحول الوضع في العراق، قال المبعوث الأمريكي إن الشعب العراقي لا يريد أن تقيض بلاده من قبل قاسم سليماني أو خامنئي.

وكشفت صحيفة "لاكروا" الفرنسية وثائق استخباراتية إيرانية مسربة تؤكد فقدان طهران نفوذها في العراق ولبنان، راصدة كيفية تمكين التوغل الإيراني في المنطقة عبر وكلائها وعملية تجنيد الجواسيس، خاصة في العراق لصالح إيران منذ بداية الاحتلال الأمريكي للعراق.

ويشهد العراق منذ نحو 50 يوما مظاهرات غاضبة ضد الأوضاع المعيشية المتردية والتدخل الإيراني في البلاد، حيث يطالب المحتجون بمحاسبة الفاسدين ووقف تدخلات طهران.

وخلفت الاحتجاجات مقتل أكثر من 300 متظاهر وإصابة نحو 4 آلاف آخرين، حسب إحصاءات المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ومصادر أمنية وطبية.