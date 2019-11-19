عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا تحذر رعاياها من السفر لفلسطين بعد إعلان بومبيو

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

الخليج 365

حذرت السفارة الأمريكية في إسرائيل، الإثنين، رعاياها من السفر إلى القدس والضفة الغربية وغزة، بعد قرار الإدارة الأمريكية التراجع عن اعتبار المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة للقانون الدولي.



وأصدرت السفارة الأمريكية، الإثنين، بياناً جاء فيه: "تنصح واشنطن رعاياها الموجودين في الداخل أو الذين يدرسون السفر إلى أو عبر القدس والضفة الغربية وغزة التحلي بدرجة كبيرة من اليقظة، واتخاذ الخطوات الملائمة لزيادة الوعي الأمني في ضوء الموقف الراهن".

وأضافت: "قد يستهدف الأفراد أو الجماعات المعارضة لإعلان وزير الخارجية الأخير منشآت الحكومة الأمريكية والمصالح الخاصة".

Advertisements

وتابعت: "تشمل الأهداف المحتملة الأحداث العامة، مثل المظاهرات، والتجمعات الاحتفالية؛ والفنادق والنوادي والمطاعم الشهيرة في أوساط الأمريكيين، وأماكن العبادة، والمدارس، ومراكز التسوق والأسواق، والبنية التحتية السياحية".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في وقت سابق، أن الإدارة الأمريكية تراجعت عن اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة مخالفة للقانون الدولي.

وقال بومبيو، في تصريحات صحفية: "اعتبار إقامة مستوطنات مدنية بأنه يتعارض مع القانون الدولي لم يسهم في تقدم قضية السلام".

وتمثل هذه التصريحات تراجعاً عن الرأي القانوني الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 1978، الذي نص على أن "المستوطنات في الأراضي المحتلة تتعارض مع القانون الدولي".

ونددت الرئاسة الفلسطينية، الإثنين، بتصريحات بومبيو، وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبوردينة إن "الاستيطان غير شرعي ومخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".