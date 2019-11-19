اعلن عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​وليد البعريني​ في بيان، انه "انطلاقاً من أن النائب ممثل للأمة والشعب، وبما أن الشعب يقول منذ شهر كلمته في الساحات والشوارع، ونظراً لعدم تلبية جدول اعمال جلسة ​المجلس النيابي​ المقررة بعد ساعات لأبسط مطالب ال​لبنان​يين، اعلن عدم مشاركتي في الجلسة غداً في ​ساحة النجمة​، اذ ان المشاركة لن تنفع بإيصال صوت الناس".

اضاف البعريني في بيانه قائلا "عليه، سألتزم مكتبي في عكار والشمال بين أهلي وأحبائي، ليكون صوتي مع صوتهم من أجل بناء لبنان افضل".

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كانت هذه تفاصيل خبر البعريني اكد انه لن يشارك في جلسة المجلس النيابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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