مقتل 24 جنديا و17 متشددا في هجوم على دورية عسكرية في مالي

أعلن المتحدث العسكري باسم ​الجيش المالي​ دياران كوني أن " 24 جنديا قُتلوا وأُصيب 29 آخرين بجراح في هجوم على دورية عسكرية في شمال مالي"، لافتا إلى أن "17 متشددا أيضا قُتل في الهجوم".

ولفت الى أنه "وقع القتال في تابانكورت بمنطقة جاو في أعقاب هجوم على موقع للجيش قُتل فيه 54 شخصا أوائل تشرين الثاني ويعد أحد أكثر الهجمات، التي تعيها الذاكرة، دموية ضد جيش مالي، الأمر الذي يؤكد على زيادة وتطور الجماعات المتشددة المسلحة الناشطة في المنطقة الأوسع".

وتعرضت الدورية للهجوم بينما كانت تقوم بعملية مشتركة مع ​النيجر​ ضد متشددين ينشطون قرب الحدود.

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