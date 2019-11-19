خارجية روسيا: لم نغير موقفنا من قضية المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ أنها "لم تغير موقفها من قضية المستوطنات الإسرائيلية في ​الضفة الغربية​، والتي سبق أن صنفتها غير شرعية، بعد أن أعلنت ​الولايات المتحدة​ مراجعة نهجها في هذا السياق".

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الروسية، تعليقا على إعلان وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن "الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية" أن موقف ​روسيا​ من هذه القضية لم يتغير".

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