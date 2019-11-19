قطع طرقات تعلبايا سعدنايل حلبا العبدة وخلدة

افادت ​غرفة التحكم المروري​ عن قطع الطريق عند محلة تقاطع ​جسر خلدة​. واشارت الى قطع الطريق محلة ساحة حلبا وطريق عام حلبا العبدة مفرق البازار، ولفتت الى قطع طريق عام تعلبايا بالاتجاهين، كما تم قطع طريق سعدنايل باتجاه زحلة.

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