البابا يزور قبرص عام 2020

اسماء السيد - نيقوسيا: أعلن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس الاثنين أن البابا فرنسيس سيزور قبرص عام 2020، تزامنا مع الإحتفال بالذكرى الستين لاستقلال الجزيرة.
وقال الرئيس القبرصي في بيان بعد أن التقى البابا فرنسيس في الفاتيكان "لقد سنحت لي فرصة دعوة البابا لزيارة قبرص، الأمر الذي وافق عليه بسرور".
ولم يؤكد الفاتيكان بعد هذه المعلومات.
وتابع اناستاسيادس في بيانه "ستجري الزيارة العام المقبل الذي يشهد الاحتفالات بالذكرى الستين لاستقلال جمهورية قبرص".
وكان البابا بنديكتوس السادس عشر قام بالزيارة الوحيدة لبابا الى قبرص عام 2010.
والمعروف أن القديس بولس زار الجزيرة في إطار رحلاته التبشيرية ابان القرن الأول للميلاد.
وتنقسم جزيرة قبرص الى قسمين منذ اجتياح القوات التركية لقسمها الشمالي عام 1974، القسم الجنوبي الذي يعيش فيه القبارصة اليونانيون والمعترف به دوليا، والقسم الشمالي غير المعترف به دوليا والذي أعلنت فيه "جمهورية شمال قبرص التركية".
ولا تزال الخلافات تحول دون التوصل الى اتفاق يعيد توحيد الجزيرة.
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