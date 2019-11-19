شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم تميم كاشفا انتهاكات الدوحة: الدول لم تقاطعنا عبثا بل كف لأذى الحمدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

واصل الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، ابن عم تميم بن حمد، وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، كشف حجم الانتهاكات التى يمارسها النظام القطرى ضد شعبه.

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وقال الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر" :"سن القوانين لا يفيد إذا كانت غير قابلة للتطبيق أو لا يتم تطبيقها الا على الضعفاء"

وأضاف ابن عم تميم بن حمد :"كم مواطن خسر وظيفته أو ثروته أو جزء منها بسبب المقاطعة؟!، كم مستثمر هرب من قطر بسبب المقاطعة؟!، ومن الذين تسببوا علينا بالمقاطعة؟! الدول لم تقاطعنا عبثاً بل كفً لأذى تنظيم الحمدين ومرتزقتهم".