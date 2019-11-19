شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس حزب أردوغان يعترف بقمع أنقرة: اتخذنا إجراءات غير العادية لفصل الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، عن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، نعمان كورتولموش، اعترافه بلجوء الحكومة التركية لإجراءات غير عادية فيما يتعلق بفصل مئات الآلاف من المواطنين خلال حالة الطوارئ.

وذكرت الصحيفة التركية المعارضة، أن حالة الطوارئ في تركيا تم تطبيقها في أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو 2016، ولمدة عامين، حيث رصد تقارير حقوقية دولية وقائع انتهاكات عديدة خلال تلك الفترة، موضحة أن تصريحات نعمان كورتولموش، جاءت خلال مقابلة مع أحد البرامج الحوارية التركية على قناة اليوتيوب مع الصحفي هادي أوز إيشيك.

وتابع نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم: إذا كنا قد قمنا بإجراءات طبيعية عادية، لما كنا قد فصلنا كل هؤلاء من العمل الحكومي عقب محاولة الانقلاب، وإنما بحلول عام 2020 أو 2030 ولكن الدولة التركية اتخذت إجراءات احترازية عاجلة من أجل حماية نفسها، وقد تصدر المحاكم الحكم ببراءة البعض، ولكن هذا لا يعني نجاتهم من تهمة عضوية التنظيم الإرهابي.