شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بخطة لحل أزمة عجز المعلمين ببعض المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب ماجد طوبيا، وضع خطة عاجلة للانتهاء من أزمة عجز المعلمين على مستوى الجمهورية، وفى بعض المحافظات على وجه التحديد التى تعانى من عجز كبير فى العديد من التخصصات بمختلف المراحل التعليمية مما يهدد المنظومة التعليمية.

وأوضح طوبيا، أن هناك جهودا من قبل الوزارة بشأن التصدى لأزمة عجز المعلمين، ولكن مازالت بعض المدارس تعانى من العجز الصارخ على الرغم من اقتراب موعد امتحانات نصف العام، مما كان يستوجب العمل منذ فترة على تدارك هذا الأمر ولعدم تكرار الأزمة مرة أخرى، فى ظل اهتمام مؤسسات الدولة بالمنظومة التعليمة بشكل عام.

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وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة عمل حصر شامل ودقيق لنسبة العجز على مختلف المحافظات يشمل التخصصات ونسبة العجز بشكل عام، ومن ثم يتم وضع خطة تعتمد على رؤية لحل الأزمة جذريا حتى لا تعود مرة اخرى على الساحة، خاصة وأن المنظومة التعلمية تعتمد على مقومات لضمان نجاح المنظومة الجديدة ويعد المعلم أبرز هذه المحاور ولابد من الاهتمام بها.