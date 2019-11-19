دون خسائر في الأرواح.. السيطرة على حريق مستشفى الصحة النفسية بالخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- (الخليج 365):

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق هائل في مستشفى الصحة النفسية بالخانكة دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا بنشوب حريق بمستشفى الأمراض النفسية بالخانكة دون خسائر بشرية ودفعت بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

وقال الدكتور وائل فؤاد، مدير مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، إن الحريق الذي وقع بالمستشفى نشب بأحد "الكرفانات"، التابعة لإحدى شركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ بعض الأعمال بالمستشفى، نتيجة إشعال بعض عمال الشركة بعض الأخشاب للتدفئة ومع شدة الرياح طالت النيران "الكرفان"، ما أدى إلى نشوب الحريق به مؤكدًا أن الحريق بعيد تمامًا عن كل مباني المستشفى وعنابر إقامة النزلاء.​