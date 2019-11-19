نيابة طنطا تتحفظ على والدة "طفلي بئر السلم" لحين انتهاء التحريات

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

قرر المستشار محمد عطية رئيس نيابة أول طنطا التحفظ على المتهمة "سها. ا. ع - 40 سنة"، والدة الطفلين "شادي - 4 سنوات"، و"يزن - 3 شهور"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفلي بئر السلم" في طنطا، وذلك لحين انتهاء مباحث أول طنطا من تحرياتها بشأن الواقعة.

وكانت النيابة استدعت المذكورة لمساءلتها في تركها طفليها على سُلم عقار يسكن به والدهما المغني الشعبي شادي الأمير في منطقة المطحن بمدينة طنطا. ووجهت لها تهمًا بالإهمال في رعاية الطفلين، وتعريض حياتهما للخطر، وعدم استخراج شهادة ميلاد للرضيع وعدم منحه تطعيماته الصحية.

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من جانبه، دفع المحامي بلال عادل، محامي والدة الطفلين، بتقديم ما يثبت أن موكلته تقدمت ببلاغ رسمي ضد شادي الأمير والد طفلها "يزن"، لمطالبته بإثبات الطفل، لكنه رفض وساومها على الطلاق والتنازل عن حقوقها وحضانة الطفلين.

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