إيقاف 40 شخصًا خلال إحتجاجاتٍ في إيران

أوقفت السلطات الإيرانية 40 شخصا في مدينة يزد في وسط البلاد بعد صدامات مع الشرطة خلال تظاهرات إحتجاجا على رفع أسعار البنزين، حسب ما ذكرت وكالة "إسنا" شبه الرسمية، الأحد.

ونقلت الوكالة عن المدعي العام في المدينة، محمد حداد زاده قوله إنّ الموقوفين "مثيرو شغب" متهمون بتنفيذ أفعال تخريب ومعظمهم ليسوا من سكان المدينة.