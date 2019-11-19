شاهد آخر ما كتبه سلطان بن زايد قبل وفاته.. وهكذا علّق المغردون

أعلنت الإمارات، مساء اليوم الإثنين، وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، الأخ غير الشقيق للرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد، عن عمر ناهز 64 عامًا.

ويشار إلي آخر ما كتبه سلطان،

علي حسابه الشخصي، على موقع التدوينات الصغيرة " تويتر"، مساء أمس الأحد، بالتزامن مع احتفال سلطنة عمان باليوم الوطني.

وغرد سلطان، قائلاً:" نبارك لجلالة

السلطان قابوس وشعب سلطنة عمان الشقيق اليوم الوطني الـ49، دمتم في سعادة وخير ومسيرة عامرة بالمنجزات في ظل قيادة فذة وحكيمة، الإمارات والسلطنة أخوة متجذرة عبر التاريخ".

علي الجانب الأخر، تفاعل رواد التواصل الاجتماعي، علي آخر ما كتبه الشيخ سلطان، عبر مئات التعليقات.

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