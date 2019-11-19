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الكويت تبدي تفاؤلا في تقارب خليجي خليجي

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اعتبر نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله ان مشاركة المنتخبات الخليجية في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 24) المقرر ان تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة "مؤشرا على تقدم نحو حل الازمة بين الاشقاء".


واضاف الجارالله في تصريح للصحفيين على هامش الحفل الذي اقامته سفارة فلسطين لدى الكويت بمناسبة عيد بلادها الوطني ان "هناك خطوات اخرى ستعقب هذه الخطوة تؤكد اننا نسير

في الاتجاه الصحيح للوصول الى النتائج الايجابية".


واعرب عن تفاؤله في ان تكون هناك اتصالات على كافة المستويات الخليجية لبلورة نهاية سريعة لهذه الأزمة.


وحول تحديد موعد للقمة الخليجية المقبلة قال الجارالله انه "الى الان لم يتحدد موعدها" مشيرا الى ان هناك اجتماعات وزارية عقدت في اطار التحضير للقمة القادمة.

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وحول المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية أكد الجارالله إن المباحثات الايجابية مع الأشقاء في المملكة مستمرة حول اعادة الانتاج في المنطقة معربا عن امله في حسم هذا الملف قريبا جدا.


وعن زيارة وزير الخارجية اليوناني الحالية للبلاد قال الجارالله ان العلاقات الكويتية اليونانية متميزة وهناك تواصل مستمر مع الأصدقاء في اليونان معربا عن تطلعه إلى ان تكون هناك مباحثات ايجابية بين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ونظيره اليوناني.


وأشار إلى أن الزيارة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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