المبارك يرفض إعادة تعيينه

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا» عن رئيس الوزراء قوله: «يحول بيني وبين تنفيذ أمركم السامي هذا، ما عجّت به وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من افتراءات وادعاءات، بها شبهة مساس بذمتي وإخلالي بالقسم العظيم».
وأضاف: «وهي أكاذيب لا صلة لها بالحقيقة، صادرة -بكل أسف- من زميل وأخ تربطني به زمالة ورابطة أخوة وصداقة، امتدت أكثر من 40 عاما، ناهيك عما ينطوي عليه تصرفه من تداعيات بالغة الخطورة على مختلف الأصعدة».
وكان النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، قد أصدر بيانا، الجمعة، اتهم فيه الحكومة بعدم الرد على استفساراته، بشأن مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام، تجاوزت قيمتها 240 مليون دينار من صندوق الجيش.
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