مقتل 7 بضربة جوية في العاصمة الليبية

وأظهرت صور نشرها جهاز الإسعاف عددا من الجرحى يرتدون ملابس مدنية مخضبة بالدماء، يرقدون على أَسِرة في سيارات إسعاف أو منشآت طبية.
وتتعرض طرابلس لهجوم منذ أوائل أبريل من قوات موالية للقائد العسكري خليفة حفتر من شرق ليبيا. لكن الهجوم الذي نفذته قواته «الجيش الوطني الليبي» سرعان ما واجه عثرات، واستخدم الجانبان الطائرات المسيرة والمقاتلات في تنفيذ غارات جوية وسط معارك قتالية متفرقة.
وأدى الصراع الدائر في طرابلس وحولها إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين، وشرد أكثر من 120 ألف شخص.
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