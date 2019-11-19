تركي بن محمد يلتقي السفير الكويتي

استقبل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض،أمس، سفير الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.