وزير الخارجية يستقبل سفيري مصر والمكسيك

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه أمس، سفير الولايات المتحدة المكسيكية المعيّن لدى المملكة، أنيبال توليدو.

وتسلّم الأمير فيصل -خلال الاستقبال- نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لبلاده لدى المملكة، تمهيدا لتقديمها إلى خادم الحرمين الشريفين، متمنيا له التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، والدفع بها إلى آفاق أرحب.

كما استقبل وزير الخارجية، في مكتبه، سفير مصر لدى المملكة أحمد فاروق محمد توفيق، وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل وزير الخارجية -كذلك- سفير السودان لدى المملكة عبدالعظيم الصادق، الذي ودّع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة.

وأعرب سموه عن تقديره للجهود التي بذلها في توثيق العلاقات، والتعاون الثنائي بين البلدين.