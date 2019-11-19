وتسلّم الأمير فيصل -خلال الاستقبال- نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لبلاده لدى المملكة، تمهيدا لتقديمها إلى خادم الحرمين الشريفين، متمنيا له التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، والدفع بها إلى آفاق أرحب.
كما استقبل وزير الخارجية، في مكتبه، سفير مصر لدى المملكة أحمد فاروق محمد توفيق، وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
واستقبل وزير الخارجية -كذلك- سفير السودان لدى المملكة عبدالعظيم الصادق، الذي ودّع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة.
وأعرب سموه عن تقديره للجهود التي بذلها في توثيق العلاقات، والتعاون الثنائي بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يستقبل سفيري مصر والمكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.