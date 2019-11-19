حملة واسعة لتعقب خلايا إرهابية وتخريبية في عدن

عدن (الاتحاد) أطلقت الأجهزة الأمنية في عدن حملة أمنية لتعقب عدد من الخلايا الإرهابية والتخريبية في مديريات دار سعد والشيخ عثمان والمنصورة، وذلك ضمن خطة لتأمين المدينة وترسيخ الاستقرار والسكينة العامة. وأفاد مصدر أمني لـ«الاتحاد» أن قوات مشتركة بسطت سيطرتها على عدد من الأحياء السكنية في المديريات الثلاث عقب اشتباكات متفرقة مع عناصر خارجة عن النظام والقانون، موضحا أن هناك حملة تمشيط واسعة مستمرة لمطاردة عناصر إرهابية وتخريبية. وأوضح أن الاشتباكات أدت إلى إصابة 7 جنود وعدد من المخربين الذين استخدموا منازل المواطنين كمتاريس لمهاجمة القوات الأمنية.

وأشار إلى أن القوات تمكنت من ضبط واعتقال عدد من العناصر المسلحة بعد فشل مخططها في إثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار داخل عدن. لافتا إلى أن إدارة الأمن دفعت بتعزيزات أمنية من قوات الطوارئ والدعم الأمني ووحدات أمنية من مكافحة الإرهاب وكتيبة حزم 4 إلى مديريات دار سعد والشيخ عثمان والمنصورة لتأمينها واستعادة الأمن والسكينة. وتوعدت إدارة أمن عدن بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار، موضحة أنها لن تسمح لأي محاولات تخريبية أو إرهابية بالنيل من الأوضاع الأمنية المستقرة التي تعيشها عدن.

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