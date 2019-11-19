الإمارات تسيّر مساعدات إغاثية إلى حضرموت

حضرموت (وام) سيّرت الإمارات العربية المتحدة قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى أهالي مديرية بروم ميفع بمحافظة حضرموت اليمنية، استفاد منها 4500 فرد من ذوي الدخل المحدود والأسر المحتاجة، وذلك في إطار جهودها الرامية لرفع المعاناة وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعاً صعبة بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها اليمن. وقامت هيئة «الهلال الأحمر» بتوزيع 900 سلة غذائية تزن 72 طناً و720 كيلوجراماً على مناطق حصاحصة، وانتيشة، والمسيني، وحرو، وظلومة بالمديرية ضمن سلسلة من الحملات نفذتها في عموم مناطق حضرموت ووصلت إلى المناطق النائية.

وأعرب المستفيدون عقب تسلمهم المواد الإغاثية، عن شكرهم وتقديرهم للإمارات قيادة وحكومة وشعباً على وقفتها الأخوية في محنتهم وجهود الإغاثة المتواصلة لأبناء محافظة حضرموت. وبلغ عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح، 33 ألفاً و644 سلة غذائية بمعدل 2718 طناً و435.2 كيلوجرام استهدفت 168 ألفاً و220 فرداً من الأسر المحتاجة في حضرموت.

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