إرهاب «الحوثيين» يختطف قاطرة بحرية كورية جنوبية

عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء الرياض)

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، أمس، تعرض القاطرة البحرية (رابغ-3) لعملية خطف وسطو مسلح من قبل زورقين على متنهما عناصر من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وذلك أثناء إبحارها عند الساعة 58: 22 من مساء الأحد بجنوب البحر الأحمر.

وأوضح المالكي أن القاطرة البحرية كانت تقوم بقطر حفار بحري تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية، وأن العملية الإرهابية من ميليشيات الحوثي الإرهابية تمثل التهديد الحقيقي لخطر هذه الميليشيات على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، كما أنها سابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر البحري بعمليات الخطف والقرصنة. وشدد على أن ميليشيات الحوثي مسؤولة وبحسب القانون الدولي عن سلامة أفراد طاقم القاطرة المتعدد الجنسيات وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية لحفظ الأمن الإقليمي والدولي.

وأدان وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، قيام ميليشيات الحوثي باحتجاز السفينة الكورية الجنوبية وزورقين مرافقين لها قبالة جزيرة كمران. وقال خلال لقائه سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن وونج بارك، لمناقشة التصعيد الحوثي الخطير في البحر الأحمر والذي يشكل تهديدا خطيرا لحرية الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر، إن هذه الممارسات الاستفزازية وغير القانونية ستؤثر سلباً على حرية الملاحة الدولية وخطوط التجارة العالمية في البحر الأحمر. مشيرا إلى أن هذا التصعيد الخطير يأتي في ظل سريان اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، ويتنافى مع روح اتفاق استوكهولم الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وطالب الحضرمي بالإفراج الفوري عن السفينة والزورقين المرافقين لها وطاقمهما بالكامل في أسرع وقت، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدانة مثل هذا الممارسات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين. فيما أكد السفير الكوري متانة العلاقات بين البلدين، وأمله في سرعة إطلاق السفينة والزورقين المرافقين وطاقمهم بالكامل احتراماً للقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

وقال العقيد وضاح الدبيش المتحدث باسم القوات اليمنية المشتركة، التي تسيطر على الشريط الساحلي الجنوبي لمحافظة الحديدة لـ«الاتحاد»: إن ميليشيات الحوثي احتجزت السفينة الكورية الجنوبية واقتادتها وأفراد طاقمها، وعددهم 28 فرداً يحملون الجنسية الكورية، إلى جزيرة كمران. وذكر أن الميليشيات قامت بإطلاق النار على السفينة خلال اعتراض طريقها ما أدى إلى إصابة أحد أفراد طاقمها، مشيراً إلى أن شحنة السفينة عبارة عن آليات ومعدات حفر، وقد شرعت الميليشيات بنهب الشحنة وإنزالها من على متن السفينة.

وواصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، خروقاتها النارية للهدنة الإنسانية الهشة في الحديدة. وقصفت الميليشيات بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية مواقع تابعة للقوات المشتركة في مديريات الدريهمي والتحيتا وحيس، مستهدفة أيضاً وبشكل عشوائي تجمعات سكنية في هذه المديريات. فيما قتلت امرأة مسنة وأصيب زوجها بجروح بالغة، أمس، جراء انفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي في مديرية ذوباب الساحلية بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن.

من جهة ثانية، صدت القوات اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف العربي، أمس، محاولة تسلل لميليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه منطقة الفاخر المحررة بمديرية قعطبة غرب محافظة الضالع. وذكرت مصادر عسكرية لـ «الاتحاد» أن القوات المشتركة المرابطة على أطراف الفاخر، غرب قعطبة، تمكنت من التصدي لمحاولة مجاميع حوثية التسلل إلى مواقعها، مؤكدة مقتل عنصرين من الحوثيين وإصابة جندي من القوات المشتركة خلال الاشتباكات. كما قتل مسلحون حوثيون في قصف مدفعي للقوات المشتركة على موقع للميليشيات في منطقة صبيرة شمال غرب قعطبة.