الجزائريون يتابعون بفتور حملات مرشحي الرئاسة

محمد إبراهيم (الجزائر)

لم يبدِ الشارع الجزائري اهتماماً كبيراً بانطلاق الحملة الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، المقررة في 12 ديسمبر المقبل، رغم أن أخبار حملات المرشحين تصدرت وسائل الإعلام المحلية.

وفيما خلت الشوارع من ملصقات وصور المرشحين، تابع الجزائريون بفتور انطلاق الحملة، الأمر الذي قد يؤشر على ضعف المشاركة المتوقعة في الانتخابات المقبلة.

ويتنافس على الوصول لقصر الرئاسة خمسة مرشحين هم: عز الدين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبدالقادر بن قرينة، رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، وعبدالعزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل.

وبدأت الحملة الانتخابية للمرشحين الخمسة رسمياً أول أمس الأحد، ومن المقرر أن تستمر لمدة 25 يوماً، على أن تتوقف قبل يوم الاقتراع بثلاثة أيام، يسود خلالها صمت انتخابي.

وقال عرفات شاوشي (45 عاماً - مدرس) لـ«الاتحاد» إن «الحملات الانتخابية لن تضيف جديداً للمرشحين، فجميعهم وجوه معروفة جيداً للجزائريين».

وأضاف شاوشي «كل ما يقال في الحملات الانتخابية وعود وتعهدات مكررة، بل ومتشابهة أيضاً بين المرشحين الخمسة، وأنا شخصياً لست مهتماً بسماعها». ورغم فتح باب التسجيل في القوائم الانتخابية لنحو 3 أسابيع، إلا أن شاوشي لم يسجل نفسه في القوائم الانتخابية، وهو ما يعني أنه لن يشارك بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.