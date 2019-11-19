كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفارة الأمريكية تحذر من السفر إلى القدس والضفة الغربية وغزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت السفارة الأمريكية في القدس، مساء اليوم الإثنين، من السفر إلى لقدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وكان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، قد أعلن أن "الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، مخالفة للقانون الدولي".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، إن "الولايات المتحدة الأمريكية تشجع حل القضية الفلسطينية من خلال المفاوضات".

واعتبر مايك بومبيو، أنه لا يتطرق إلى الوضع النهائي للضفة الغربية، لافتا إلى أن بلاده ستترك للفلسطينيين والإسرائيليين حل الخلاف حول المستوطنات.