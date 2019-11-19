كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطة الفلسطينية تعتبر موقف واشنطن بشأن المستوطنات "باطلا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، إن "الاستيطان غير شرعي ومخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأضاف أن القرار الأمريكي الجديد مخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2334.

بدورها اعتبرت عضوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في تغريدة على "تويتر" تصريحات بومبيو "ضربة أخرى للقانون الدولي والعدالة والسلام".

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ووجهت الإدارة الأمريكية ضربة جديدة لعملية السلام باعتبارها أن الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة "لا يتناقض مع القانون الدولي".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، "إن اعتبار إقامة مستوطنات مدنية بأنه يتعارض مع القانون الدولي لم يسهم في تقدم قضية السلام".

وأضاف بومبيو، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين: "الحقيقة الصعبة هي أنه لن يكون هناك أي حل قضائي للنزاع، والحجج حول من هو الصواب ومن الخطأ من حيث القانون الدولي لن تجلب السلام".

وتمثل هذه التصريحات تراجعا عن الرأي القانوني الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في عام 1978 والذي نص على أن "المستوطنات في الأراضي المحتلة تتعارض مع القانون الدولي".