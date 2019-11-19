كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن: المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين تمثل خرقا للقانون الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأفادت مصادر اعلامية أن الإعلان الرسمي الأمريكي سيصدر في وقت لاحق، اليوم الإثنين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا تعارض القانون الدولي.
ويذكر أن طالب 13 إسرائيليا بارزا، بينهم سفراء سابقون وسياسيون وأكاديميون، أوروبا بفرض حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعبر الموقعون على الخطاب، الذي تم توجيهه أمس الجمعة إلى ديوان العدالة الأوروبي، عن إشادتهم بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 12 نوفمبر الجاري، والذي ينص على ضرورة وضع علامات على المنتجات الغذائية التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية في الأرضي الفلسطينية المحتلة، وأن تشير إلى أن منشأ المنتج هذا مستوطنة وليس إسرائيل.
وشدد الخطاب على أن هذا القرار يؤكد أن هذه المستوطنات غير شرعية، ويبرز أهمية القانون الدولي، مضيفا: "ورغم أهمية هذه الخطوة، إلا أنها غير كافية، لذلك نحن ندعو الاتحاد الأوروبي لحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة".