اخبار العالم

الأردن: المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين تمثل خرقا للقانون الدولي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن: المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين تمثل خرقا للقانون الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأردني،  أيمن الصفدي، أن المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين تمثل خرقا للقانون الدولي، وتقوض فرص تحقيق السلام الشامل.
ويذكر أن قال مسؤول أمريكي، إن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، سيعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي.

وأفادت مصادر اعلامية أن الإعلان الرسمي الأمريكي سيصدر في وقت لاحق، اليوم الإثنين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا تعارض القانون الدولي.

Advertisements

ويذكر أن طالب 13 إسرائيليا بارزا، بينهم سفراء سابقون وسياسيون وأكاديميون، أوروبا بفرض حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعبر الموقعون على الخطاب، الذي تم توجيهه أمس الجمعة إلى ديوان العدالة الأوروبي، عن إشادتهم بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 12 نوفمبر الجاري، والذي ينص على ضرورة وضع علامات على المنتجات الغذائية التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية في الأرضي الفلسطينية المحتلة، وأن تشير إلى أن منشأ المنتج هذا مستوطنة وليس إسرائيل.

وشدد الخطاب على أن هذا القرار يؤكد أن هذه المستوطنات غير شرعية، ويبرز أهمية القانون الدولي، مضيفا: "ورغم أهمية هذه الخطوة، إلا أنها غير كافية، لذلك نحن ندعو الاتحاد الأوروبي لحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة".

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا