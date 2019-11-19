اختلالات مبارة توظيف القابلات دفعت مدير المركز الاستشفائي “ابن سينا” إلى تأجيلها ومطالب بالتدخل آيت الطالب

عرفت مبارة توظيف القابلات يوم أمس، بمدينة الرباط، اختلالات وفوضى أدت إلى احتجاج أزيد من 600 قابلة، ما دفع مدير المركز الاستشفائي الجامعي “ابن سينا” إلى تأجيلها إلى وقت آخر.

وعبرت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، عن استنكارها من تأجيل مبارة توظيف القابلات، التي كان من المفروض أن تنظم يوم أمس، بكلية الطب والصيدلة، مشيرة إلى أنها ” المباراة شهدت رزمة من الاختلالات في طريقة تدبيرها، ما دفع مدير المركز الاستشفائي “ابن سينا” إلى تأجيلها”.

وطالبت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، وزير الصحة خالد آيت الطالب، بالتدخل العاجل لدى إدارة المركز الاستشفائي الجامعي “ابن سينا”، من أجل الوقوف على حيثيات وملابسات الاختلالات التي شهدتها المبارة، والعمل على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وقال حبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، في حديثه مع “اليوم 24″، إنه وبعد الاحتجاجات القوية للقابلات، في مبارة يوم أمس، نظرا لانعدام الشفافية، والفوضى، وتسيب في غياب شبه تام للحراسة و المراقبة الجيدة، اضطر مدير المركز الاستشفائي الجامعي “ابن سينا”، للحضور إلى مقر اجتياز المبارة بكلية الطب والصيدلة في محاولة لامتصاص غضب القابلات، لكنه لم يتوفق في ذلك، وصرح بتاجيل المبارة إلى وقت اخر الذي حدده في 15 عشر يوما”.

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وأضاف المتحدث ذاته، أن “الفوضى التي حدثت في مبارة توظيف القابلات، أدت الى إحتجاج مايزيد على 600 قابلة، اللواتي انتقلن إلى العاصمة من مختلف مدن المملكة، املا في الحصول على وظيفة، تحملوا فيها عناء السفر و التنقل والمبيت”.

وشدد رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية على أن “القابلات اصطدمن بسوء تدبير اجتياز المبارة المذكورة، حيث ندي عليهن للحضور مع السابعة والنصف صباحا، لكن أوراق الامتحان، لم تسلم اليهن إلا بحلول الساعة التاسعة والنصف، على أساس إنهاء الحصة الاولى مع الساعة الحادية عشر ونصف”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن “أطوار المبارة شهدت فوضى وتسيب في غياب شبه تام للحراسة والمراقبة الجيدة، حيت تمت المبارة في ظروف يغيب عنها منطق تكافئ الفرص والمناصفة، اكتستها عملية الغش باستعمال جميع الاساليب بما فيها الهواتف النقالة فضلا عن الازدحام والاكتظاظ الذين ساهموا كثيرا وبقوة في الفوضى”.