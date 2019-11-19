يورو 2020: إيطاليا تختتم مشوار التصفيات بفوز كاسح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اكتسح منتخب إيطاليا نظيره منتخب أرمينيا بتسعة أهداف مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وأحرز أهداف المنتخب الإيطالي كل من اللاعبين شيرو إيموبيلي (هدفان)، نيكولو زانيولو (هدفان)، نيكولو باريلا، أليسيو رومانيولي، جورجينهو، ريكاردو أورسوليني وفيدريكو كييزا، وفي المقابل سجل هدف أرمينيا اللاعب إدغار بابيان.

وبهذا الفوز رفع منتخب إيطاليا رصيده من النقاط إلى 30 نقطة وهو يتصدر ترتيب المجموعة العاشرة، في حين تجمد رصيد منتخب أرمينيا عند 10 نقاط وهو يحتل المركز الرابع.

مجريات المباراة:

أتت المحاولة الأولى لأرمينيا في الدقيقة الخامسة عبر توغل من بابيان في منطقة الجزاء، أنهاه بتسديدة أرضية قوية، أخرجها الحارس سيريجو إلى ركلة ركنية.

وافتتحت إيطاليا التسجيل في الدقيقة 8، بعدما تلقى إيموبيلي عرضية متقنة من قبل كييزا وهو خالي تمامًا من الرقابة، ليسدد رأسية سكنت الشباك الأرمينية.

وبعدها بدقيقة واحدة، مرر إيموبيلي كرة بينية وضعت زانيولو وجهًا لوجه مع الحارس أيرابيتيان، ليتمكن لاعب روما من تسجيل الهدف الثاني للأزوري عبر تسديدة أرضية.

وأخطأ المدافع بونوتشي في إعادة الكرة إلى الوراء في الدقيقة 22، لتذهب إلى مهاجم أرمينيا كارابيتيان، الذي سدد كرة ساقطة من فوق الحارس سيريجو، إلا أن كرته اصطدمت بالعارضة.

وعززت إيطاليا تقدمها بالهدف الثالث في الدقيقة 29 عبر باريلا، بعد انفراده التام بأيرابيتيان بفضل بينية متقنة من بونوتشي، ليسدد بعدها كرة أرضية زاحفة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 31 ومن انفراد آخر، سدد كييزا كرة مميزة اصطدمت بالقائم الأيسر.

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وعانت أرمينيا كثيرًا من البينيات الإيطالية من الخلف، وفي الدقيقة 33 سجل الأزوري الهدف الرابع، بعد تمريرة بينية من وسط الميدان من زانيولو، إنفرد إيموبيلي بعدها بالمرمى، ليراوغ الحارس، ويضع الكرة في الشباك الخالية من حارسها.

وسدد إيموبيلي في الدقيقة 45 كرة قوية من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم إيطاليا برباعية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، شكلت أرمينيا الخطورة الأولى في الدقيقة 53، بعدما ارتقى هامباردزوميان لكرة عرضية من مخالفة، مسددًا رأسية أمسك بها سيريجو بسهولة.

وفي الدقيقة 57، توغل كييزا من الجانب الأيسر ووصل إلى العمق، ليسدد من خارج منطقة الجزاء كرة قوية اصطدمت بالقائم.

وتبعها أورسوليني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، مرت إلى جوار القائم.

وسجل زانيولو الهدف الشخصي الثاني والخامس لإيطاليا في الدقيقة 64، بعد سلسلة من الكرات المتبادلة في وسط الملعب، أنهاها بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك الأرمينية.

ودون المدافع رومانيولي اسمه في قائمة المسجلين، بتسجيل الهدف السادس في الدقيقة 72، بعدما تابع تصدى للحارس أيرابيتيان لرأسية من ركلة ركنية.

وتحصلت إيطاليا على ركلة جزاء بعد تعرض أورسوليني للإعاقة، لينفذ جورجينو الركلة بنجاح، مسجلًا الهدف السابع في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 77، تلاعب كييزا بالدفاعات الأرمينية، ليرسل عرضية متقنة على رأس أورسوليني، الذي وقع على الهدف الثامن لإيطاليا.

وسجلت أرمينيا هدفًا شرفيًا عبر بابيان في الدقيقة (79) بعد صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليرد عليها المنتخب الإيطالي بتسجيل الهدف التاسع عبر رأسية من كييزا في الدقيقة (81)، لتنتهي المباراة بفوز إيطاليا بنتيجة 9-1.