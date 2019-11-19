أوروبا: الاستيطان غير قانوني وموقفنا لن يتغير

أكد الاتحاد الأوروبي، الإثنين، أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني.

جاء ذلك عقب إعلان أمريكا بشكل فعلي حق إسرائيل في بناء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الاتحاد إنه لا يزال يؤمن بأن النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي، لافتا إلى أن الاستيطان يقلل فرص التوصل إلى سلام دائم.

وقالت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد في بيان: "الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لإنهاء كل النشاط الاستيطاني في ضوء التزاماتها كقوة محتلة".

Advertisements

جاءت تصريحات موجيريني بعد تخلي واشنطن عن موقفها القائم منذ أربعة عقود الذي كان يصف المستوطنات بأنها "مخالفة للقانون الدولي".

ووجهت الإدارة الأمريكية ضربة جديدة لعملية السلام، باعتبار أن الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة "لا يتناقض مع القانون الدولي".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "إن اعتبار إقامة مستوطنات مدنية بأنه يتعارض مع القانون الدولي لم يسهم في تقدم قضية السلام".

وأضاف بومبيو، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، "الحقيقة الصعبة هي أنه لن يكون هناك أي حل قضائي للنزاع، والحجج حول من هو الصواب ومن الخطأ من حيث القانون الدولي لن تجلب السلام".

وتمثل هذه التصريحات تراجعا عن الرأي القانوني الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في عام 1978 الذي نص على أن "المستوطنات في الأراضي المحتلة تتعارض مع القانون الدولي".