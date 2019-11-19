ميشال معوض يدعو برّي الى تأجيل الجلسة التشريعية: لن أشارك

ناشد رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يبادر إلى إرجاء الجلسة التشريعية المقررة الثلثاء والاكتفاء بجلسة انتخاب هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية، كي لا نزيد من الانقسامات بين اللبنانيين في هذا الظرف الدقيق، واحتراماً للميثاقية بعد قرار أكثر من طرف وازن مقاطعتها".
واضاف: "بناء عليه قررت شخصياً عدم المشاركة في الجلسة التشريعية".
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