ميشال معوض يدعو برّي الى تأجيل الجلسة التشريعية: لن أشارك

ناشد رئيس "​حركة الاستقلال​" النائب ​ميشال معوض​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "دولة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أن يبادر إلى إرجاء ​الجلسة التشريعية​ المقررة الثلثاء والاكتفاء بجلسة انتخاب هيئة مكتب المجلس و​اللجان النيابية​، كي لا نزيد من الانقسامات بين اللبنانيين في هذا الظرف الدقيق، واحتراماً للميثاقية بعد قرار أكثر من طرف وازن مقاطعتها".

واضاف: "بناء عليه قررت شخصياً عدم المشاركة في الجلسة التشريعية".