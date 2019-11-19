الاتحاد الأوروبي: موقفنا من الاستيطان الإسرائيلي لم يتغير ونعتبره غير شرعي

أعلن ​الاتحاد الأوروبي​ أن موقفه من ​الاستيطان​ الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية لم يتغير، وأنه يعتبر جميع الأنشطة في هذا المجال غير شرعية.

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