شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار واستخدامها فى الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بوضع استراتيجية لتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، بالإضافة لمواجهتها بالشكل اللازم حتى لا تتحول لكارثة تهدد غرق المحاصيل فى بعض المحافظات المتوقع أن تشهد سقوط كبير للأمطار.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت تقلبات وتغيرات فى الطقس والمناخ يستجوب هذا الأمر الاستعداد الجيد لها، وذلك من خلال التنسيق بين وزارات التنمية المحلية، الإسكان، الرى، وهيئة الأرصاد، للوقوف على المناطق التى ستشهد سقوط أمطار وأماكن مخرات السيول وعمل خطة لتفادى حدوث كوارث قد تنتج عن هذا الأمر.

وأشار تمراز، إلى أن مياه الأمطار والسيول من الممكن أن تتحول لمصدر للمياه، تستغل فى الزراعة وذلك من خلال عمل أماكن لتخزينها وتوجيهها لمناطق قريبة منها لتعظيم الاستفادة منها، مطالبا، بالاستفادة من تجارب بعض الدول فى هذا الإطار، على أن يتم التطبيق وفقا لإمكانيات الدولة المصرية.