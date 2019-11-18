وسط مخاوف من أرضية الملعب والظروف المناخية.. خليلوزيتش يضع آخر لمساته قبل مواجهة بوروندي

خاض المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الإثنين، آخر حصة تدريبية له، على أرضية ملعب “الأمير لويس”، في العاصمة البوروندية بوجمبورة، وذلك تأهبا لخوض مباراة الغد أمم بوروندي، في إطار ثاني مباريات المجموعة الخامسة، من إقضائيات كأس إفريقيا للأمم 2021، المزمع إقامتها في الكاميرون.

ووضع الناخب الوطني، البوسني وحيد خليلوزيتش، آخر لمساته عل توليفة ‘”أسود الأطلس” قبل خوض المباراة، كما عمل على تصحيح الأخطاء المرتكبة في المباراة السابقة أمام موريتانيا، خاصة تلك المرتبطة بالتنشيط الهجومي، وتحويل الفرص إلى أهداف.

هذه الحصة، كانت أيضا فرصة للعناصر الوطنية من أجل الاستئناس بشكل أفضل مع أرضية الملعب الصعبة، ذات العشب الإصطناعي، بالإضافة إلى الأجواء المناخية في البلاد.

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وحسب الأنباء القادمة من معسكر “الأسود” في بوجنبورة، فإن أرضية الملعب قد تكون أول عائق للمنتخب الوطني في هذه المباراة، بحكم عدم تعود اللاعبين على العشب الإصطناعي، كما يخشى خليلوزيتش أن تكون الظروف المناخية المتقلبة في البلاد، عاملا سلبيا ضد زملاء حكيم زياش.

ويبحث المنتخب المغربي، يوم غد على الساعة الثانية، على تحقيق أول انتصار له في هذه المجموعة، وتدارك نتيجته السلبية في المباراة الأولى أمام موريتانيا، بعد أن تعادل معه سلبا في الرباط.

جدير ذكره، أن المباراة الأخرى عن نفس المجموعة، والتي تجمع بين موريتانيا وإفريقيا الوسطى، ستقام يوم غد أيضا، على الساعة الخامسة.