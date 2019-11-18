اهتزت سكان شارع الزرقطون جماعة بومية إقليم خنيفرة، اليوم الاتنين، على خبر مصرع شخص، جراء إختناقه “بالغاز” الذي يستعمله في التدفئة داخل منزله.
وحسب مصادر محلية، فقد كان الهالك يستعمل مدفأة غازية “سخان غاز” لمواجهة موجة البرد التي تضرب المنطقة، والتي أنهت حياته جراء إختناقه بعد تسرب غاز “البوتان” في غفلة منه.
وأضاف المصدر ذاته، أن إستنفار عرفه مكان الحادث، حيث عملت عناصر الوقاية المدنية على نقل الضحية على وجه السرعة الى مستعجلات خنيفرة، لكن تدهور حالته عجلت بوفاته قبل وصوله الى المستشفى .
هذا وتم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات، في حين تم فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية، لمعرفة ضروف وملابسات الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر موجة البرد تُسقط أولى ضحاياها في الخنيفرة.. وفاة شخص اختناقا بسخان الغاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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