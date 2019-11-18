مع استمرار إضرابها.. مصارف لبنان تقيد السحب النقدي

بيروت ـ د ب أ: واصلت المصارف اللبنانية إضرابها أمس عن العمل، وسط فرض لتدابير تتعلق بالتحويلات المالية والسحب النقدي. وأعلنت مديرية الإعلام والعلاقات العامة في جمعية المصارف، في بيان، مجموعة من الإجراءات “انطلاقا من الحرص الشديد على مصالح العملاء والمصلحة العامة”. وتتضمن الإجراءات “تحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها، بمعدل ألف دولار أميركي كحد أقصى أسبوعيا، لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار”. ودعت العملاء إلى استعمال بطاقات الائتمان لتأمين احتياجاتهم، كما شددت على أن “التحويلات إلى الخارج تكون فقط لتغطية النفقات الشخصية الملحة”. يأتي ذلك في حين، تواصلت الاحتجاجات الشعبية في لبنان أمس لليوم الـ33 على التوالي للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ ومعالجة الأوضاع الاقتصادية. حيث قطع المحتجون طريق عام حلبا بالعوائق الحديدية والإطارات غير المشتعلة، كما أقفلوا الطريق الدولي المنية-العبدة، شمال لبنان . ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وخفض سن الاقتراع الى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب. ولم يدع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون حتى الآن إلى بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة. ويجري عون الاتصالات الضرورية قبل الاستشارات النيابية الملزمة لتسهيل تأليف الحكومة.